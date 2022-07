O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu esta terça-feira punir a SAD do FC Porto com a pena de interdição de dois jogos ao Estádio do Dragão, na sequência dos acontecimentos do clássico entre o FC Porto e o Sporting do dia 11 de fevereiro a contar para a Liga Portugal Bwin.

A decisão determina também que três elementos da segurança e outros três elementos de apoio às ações promocionais do Porto terão de pagar multas.

Em causa estão assim os dois primeiros jogos em casa dos azuis e brancos na nova edição do campeonato, que começa em agosto, em que os dragões vão defrontar Marítimo (07/08) e Sporting (21/08).

Em 11 de fevereiro, o encontro FC Porto-Sporting, da 22.ª jornada da I liga, que terminou empatado 2-2, ficou marcado por desacatos entre jogadores e elementos das duas equipas, com o árbitro a mostrar vários cartões vermelhos.

Após o apito final de João Pinheiro, os jogadores das duas equipas envolveram-se em empurrões, com o árbitro a expulsar quatro jogadores, dois de cada equipa: os 'dragões' Marchesín e Pepe e os 'leões' Tabata e Palhinha, além de alguns elementos das estruturas.

Um dia depois do jogo, o Sporting anunciou a intenção de apresentar uma queixa-crime contra Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, Vítor Baía, vice-presidente e administrador da SAD portista, e Rui Cerqueira, diretor de imprensa do clube, por “agressões verbais e tentativas de agressão física” ao presidente do clube, Frederico Varandas.

O FC Porto reagiu à intenção dos ‘leões’, negando as acusações feitas e desmentindo quaisquer agressões ao líder do clube de Alvalade.