O recinto, de nível 1, foi hoje vistoriado e recebeu o aval para os ‘verde rubros’ receberem Vitória de Setúbal, Gil Vicente, Benfica, Rio Ave e Famalicão nas cinco partidas que tem como visitado até o fim da prova, cujo retorno está marcado para 04 de junho, após ter sido suspensa, devido à pandemia de covid-19.

O Marítimo arranca para as 10 jornadas finais no 15.º lugar, com 24 pontos, e registava três derrotas consecutivas antes da suspensão da prova.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas — Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede na Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho.