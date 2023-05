Em relação às 23 jogadoras que estiveram na ficha do jogo com os Camarões (2-1), que, em 22 de fevereiro, colocou a equipa das ‘quinas’ no Mundial2023, Ana Rute entra para o lugar da sua colega de equipa Vanessa Marques.

Ana Rute tinha sido uma das 25 eleitas para o play-off Intercontinental, mas ficara fora das 23, tal como a avançada Kelsey Araújo (Le Havre).

Das eleitas para o Mundial2023, apenas Ana Seiça não jogou na qualificação, sendo que 19 das 23 eleitas estiveram no Europeu de 2022 – são novidades a central do Benfica, Ana Rute, Andreia Jacinto, então substituída por lesão, e Ana Capeta.

A formação as ‘quinas’ qualificou-se em 22 de fevereiro, ao bater os Camarões por 2-1, em Hamilton, na Nova Zelândia, na final do Grupo A do play-off Intercontinental, num triunfo selado de penálti por Carole Costa, aos 90+4 minutos.

No Mundial2023, Portugal defrontará na fase de grupos os vice-campeões em título Países Baixos (23 de julho), em Dunedin, o Vietname (27), em Hamilton, e os detentores do troféu Estados Unidos (01 de agosto), em Auckland.

O Mundial decorrerá entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia, e, antes da partida, em 10 de julho, a seleção das ‘quinas’ defronta a Ucrânia, no dia 07 de julho, no Estádio do Bessa, no Porto.

Lista das 23 convocadas:

- Guarda-redes: Rute Costa (Benfica), Inês Pereira (Servette, Sui) e Patrícia Morais (Sporting de Braga).

- Defesas: Ana Seiça (Benfica), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilha, Esp), Joana Marchão (Parma, Ita), Lúcia Alves (Benfica) e Sílvia Rebelo (Benfica).

- Médios: Ana Rute (Sporting de Braga), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Dolores Silva (Sporting de Braga), Fátima Pinto (Alavés, Esp), Francisca 'Kika' Nazareth (Benfica), Tatiana Pinto (Levante, Esp).

- Avançadas: Ana Borges (Sporting), Ana Capeta (Sporting), Carolina Mendes (Sporting de Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica) e Telma Encarnação (Marítimo).