Defesa central de 28 anos do Liverpool e da seleção nacional holandesa, Virgil van Dijk ficou em segundo lugar no prémio da Bola de Ouro, tal como já tinha ficado com o The Best. Em ambos os casos, um diminuto — para os padrões do holandês, pelo menos — craque de seu nome Lionel Messi levou a dianteira e recuperou o lugar como o mais premiado futebolista da história.

Com isto, põe-se um fim à "vanDijk-mania" que começou com a conquista da Liga dos Campeões por parte do Liverpool e que ganhou folgo quando o holandês venceu o prémio de jogador do ano da UEFA perante a concorrência de Messi e Ronaldo. Depois de, no ano passado, Luka Modric ter posto fim ao monopólio que permanecia desde 2008 entre os dois craques, chegou a ser esperado que van Dijk fosse um novo obstáculo na corrida entre o argentino e o português. Só que depois o The Best aconteceu.

Quando grande parte do universo futebolístico contava ver o holandês a ser distinguido pela FIFA, foi Lionel Messi quem foi premiado, tornando-se a sexta vez que o argentino recebia esse galardão. A opinião pública, de súbito, guinou: se, tal como os Globos de Ouro normalmente são uma antecâmara para os Óscares no universo cinematográfico, no futebolístico a a relação entre The Best e Bola de Ouro é algo semelhante. Outrora favorito a ganhar, van Dijk passava a ser encarado como o candidato à segunda posição.

Ganhando, teria sido apenas a quarta vez que um defesa central vencia a Bola de Ouro desde a criação deste prémio em 1956, depois das vitórias de Franz Beckenbauer em 1972 e 1976 e de Fabio Cannavaro em 2006 (sexta se contarmos com as vitórias de Lothar Matthäus em 1990 e Matthias Sammer em 1996, sendo que ambos eram médios que se tornaram líberos mais tarde nas suas carreiras e só o segundo recebeu o prémio já a jogar nesta posição).

Esteio da defesa de um Liverpool que venceu a Liga dos Campeões frente ao Tottenham (numa final onde foi homem do jogo), o central juntou-se à corrida pelo seu papel nesta conquista, sendo que só não teve uma temporada 2018-19 melhor porque os Reds ficaram em segundo lugar na corrida pela Premier League — à frente ficou o Manchester City — e porque a sua Holanda caiu perante Portugal na final da Liga das Nações.

Um gigante que levou o seu tempo a subir ao topo do futebol europeu

Defesa central completo e crescido naquilo que são as exigências do futebol moderno, Virgil van Dijk é conotado como o principal responsável por dar a solidez defensiva que há tanto escapava ao Liverpool e que fez dos Reds uma equipa finalmente capaz de disputar títulos.

Do alto dos seus 1,93 metros, o holandês não só possui uma capacidade atlética notável, tornando-o rei no jogo aéreo e no um-para-um, como se sente confortável com bola, tendo uma capacidade de passe que permite ao Liverpool começar a jogar de trás. A sua consistência a defender tem sido tal que, segundo escreve o jornalista Phil McNulty na BBC, o drible que perdeu para Nicolas Pepe a 24 de agosto frente ao Arsenal foi a primeira vez desde março de 2018 em que um jogador passou por si, e foi o jogador que mais duelos ganhou nas cinco principais ligas europeias em 2018-19.

Mas para além da sua capacidade futebolística, é a presença em campo que o tem colocado num patamar acima dos demais. Nunca perdendo a compostura e mantendo a capacidade de liderança, mesmo em situações limite — o próprio diz que nunca fica nervoso, pois isso faz de si um pior jogador —, van Dijk tornou-se rapidamente numa referência no balneário, tanto que era o capitão do Southampton e o selecionador holandês, Ronald Koeman, promoveu-o ao mesmo estatuto na “Laranja Mecânica” em 2018.