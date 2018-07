O estónio Ott Tänak (Toyota Yaris) manteve hoje a liderança do Rali da Finlândia, enquanto o pentacampeão mundial francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta) é sétimo e o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), líder do WRC, décimo.

Ott Tanak, que foi o piloto mais rápido em cinco das oito etapas do dia, aumentou a vantagem para o norueguês Mads Ostberg (Citroen), segundo classificado, que agora é de 39 segundos, e para o finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota), terceiro, que está em 44.

Com apenas quatro provas especiais de classificação a disputar no domingo, o piloto estónio, de 30 anos, está perto do confirmar o seu quarto triunfo numa prova do Mundial WRC, segundo esta temporada, depois da vitória no Rali da Argentina, em abril.

O pentacampeão mundial francês Sébastien Ogier, na sétima posição da geral, está a dois minutos e sete segundo do líder Tanak, e detém uma vantagem de um minuto e 26 segundos para o belga Thierry Neuville, décimo, que lidera a classificação geral do WRC.

À frente de Ogier, entre o quarto e o sexto lugar, encontram-se o finlandês Esapekka Lappi (Toyota) — que ganhou o Rali da Finlândia no ano passado e hoje subiu quatro lugares na classificação -, seguido pelo neozelandês Hayden Paddon (Hyundai) e pelo também finlandês Teemu Suninen (M-Sport Ford).

O Rali da Finlândia termina domingo de manhã com a realização de quatro provas de classificação em Laukaa (20.ª e 22.ª), na distância de 11,74 kms, e Ruuhimäki (21.ª e 23.ª), com 11,74 kms, e que irá receber a Power Stage.