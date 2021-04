O tenista português Nuno Borges foi derrotado hoje pelo croata Marin Cilic, antigo número três mundial, na segunda ronda do Estoril Open, que decorre até 02 de maio no Clube de Ténis do Estoril.

Num encontro interrompido duas vezes, devido à chuva, o jogador natural da Maia, número 331.º do 'ranking' ATP, não conseguiu superar o experiente adversário, de 32 anos, que figura atualmente no 42.º lugar na hierarquia mundial, e cedeu em três 'sets', pelos parciais de 5-7, 6-4 e 6-4, em duas horas e 23 minutos. Garantido o triunfo ante o 'qualifier' português, de 24 anos, que se estreou esta semana no ATP Tour, Marin Cilic, campeão do Open dos Estados Unidos, em 2014, vai defrontar nos quartos de final o sul-africano Kevin Anderson, antigo 'top 5′ mundial e atual 105.º colocado, que bateu hoje o espanhol Roberto Carballes Baena, por 6-3 e 7-6 (7-4).