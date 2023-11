Alejandro Marqués, ainda no primeiro minuto, inaugurou o marcador, com Rafik Guitane (24), Rodrigo Gomes (69) e Cassiano (90+5) a confirmarem o triunfo dos ‘canarinhos’, que, pela primeira vez esta época, somaram duas vitórias seguidas no campeonato.

O Estoril Praia, que estava em posição de acesso ao play-off de manutenção (16.º), subiu ao 13.º posto, com 10 pontos, os mesmos do Casa Pia (14.º), que não vence há seis encontros na I Liga.