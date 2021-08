Miguel Crespo (28 minutos) e Chiquinho (59) fizeram os golos dos 'canarinhos', com Cláudio Winck (45) a marcar para os insulares.

Recém-promovido, o Estoril Praia passou a somar 10 pontos, mais um do que Sporting e Benfica, que têm menos um jogo, com o Marítimo, que não perdia há dois jogos, segue com quatro pontos.