“O Cristiano Ronaldo é um grande jogador, talvez o melhor de sempre. Na seleção, ele sempre falou um pouco de Madrid, dos tempos que por cá passou, mas eu estou aqui para ser lembrado como o João Félix, quero ser eu mesmo”, afirmou o ex-jogador do Benfica, durante a apresentação, que decorreu no auditório do Wanda Metropolitano, em Madrid.

A cerimónia contou com a presença do presidente do clube, Enrique Cerezo, de Paulo Futre, antiga estrela dos ‘colchoneros’, e de Jorge Mendes, agente do jogador, além de familiares e amigos de João Félix.

Enrique Cerezo deu as boas vindas ao avançado internacional luso, realçando que Félix “demonstrou todo o seu talento no Benfica, já se estreou pela seleção portuguesa, uma das melhores do mundo, e vai agora representar o Atlético, um clube que já recebeu muitos talentos, como Paulo Futre”.

A antiga estrela do ‘Atleti’ também dirigiu algumas palavras ao jovem português, de 19 anos, recordando o processo que o levou até Madrid.

“Vi, durante cerca de dois meses, que ia para o Real, Paris Saint-Germain, ‘Manchesteres’… Quando vi que o ‘menino de ouro’ vinha para aqui, fiquei maravilhado. Tem tudo para vingar aqui, pelo seu talento e pela sua maturidade. Apesar dos seus 19 anos, vingou no Benfica e foi peça fundamental para o título conquistado na última época”, afirmou Paulo Futre.