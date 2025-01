João Costa, de 28 anos, alinhava no Feirense desde a derradeira temporada, depois de várias épocas no futebol espanhol, onde representou Real Múrcia, Granada, Mirandés e Cartagena, sendo formado no FC Porto e sido cedido ao Gil Vicente numa fase inicial.

“É um sentimento de orgulho poder defender este símbolo. Estou ansioso por sentir o apoio dos adeptos neste emblemático estádio”, afirmou o futebolista, em declarações difundidas pelo Estrela da Amadora na publicação em que anuncia a contratação, na quinta-feira.

João Costa vai procurar dar luta ao brasileiro Bruno Brígido nas redes dos tricolores, titular absoluto face à concorrência do sérvio Marko Gudzulic e do jovem português Francisco Meixedo, emprestado pelo FC Porto, ambos contratados no início da época.

O Estrela da Amadora ocupa atualmente o 14.º posto da I Liga portuguesa de futebol, enquanto o Feirense situa-se a meio da classificação na II Liga, no nono lugar, com 24.