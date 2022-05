"É verdade que há uma cláusula de rescisão, mas era preciso que ele quisesse sair e eu não acredito que ele queira sair", respondeu hoje Jorge Nuno Pinto da Costa, questionado sobre uma eventual saída de Sérgio Conceição.

"Ele ainda tem muito a vencer no FC Porto, é muito novo, tem muito tempo para seguir a sua carreira em clubes mais poderosos e mais ricos, mas eu acho que ele está de tal maneira imbuído neste projeto que não acredito que, mesmo assediado, tenha vontade de sair", reiterou o presidente dos Dragões.

Pinto da Costa recordou, todavia, as outras duas vezes em que tal aconteceu: "já nos aconteceu com dois treinadores, que foi o José Mourinho para o Chelsea e o Vilas-Boas, também para o Chelsea, com a particularidade de que o fez a oito dias de começar o campeonato, o que nos criou grandes problemas".

Apesar de reconhecer que "qualquer treinador que tenha cláusula [de rescisão] pode usá-la", Pinto da Costa insistiu que não acredita ser esse o caso do atual treinador da equipa principal do FC Porto.

"Eu não acredito, nem estou preocupado, porque o Sérgio Conceição está de tal for imbuído do espírito do dragão, que ele já tinha antes de ser nosso treinador, que sinceramente não acredito. Ele está focado na Taça e tenho a certeza que quando a Taça acabar o foco dele vai ser a Super Taça, para ganhar outro troféu", concluiu.

E o que disse Sérgio Conceição quando confrontado com esta mesma pergunta? "O meu futuro é tentar ganhar a Taça de Portugal", rematou na conferência de imprensa após o jogo com o SL Benfica, que os azuis venceram por 0-1, garantindo a conquista do campeonato. "Se calhar no dia 22 veem-me com um sorriso maior porque falta esse objetivo que também temos", rematou, escusando comentar o seu futuro na Invicta.

Ainda assim o treinador assumiu que "tem sido um trajeto difícil e desgastante. Alguém dizia que ganhar um título no Porto valia por vários fora do Porto — e é difícil, porque temos rivais com muito peso, muita força e hoje sinto-me feliz com esta conquista, mas sentir-me-ia mais feliz se tivesse conquistado outros dois, cinco em cinco", acrescentou.

A recordar que Sérgio Conceição renovou a 5 de junho de 2021 o seu contrato com o FC Porto, vinculando-o aos Dragões até 2024.