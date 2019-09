A Sérvia esteve sempre a 'correr atrás do resultado' e só marcou por Milenkovic (68) e Mitrovic (85)

No grupo A, a Inglaterra goleou a Bulgária, com 'hat-trick' de Harry Kane, e soma por vitórias os três jogos disputados. O surpreendente segundo é o Kosovo, que 'bateu o péb à República Checa, por 2-1, e chega aos oito pontos.

Mais atrás, os checos estão com seis pontos e búlgaros e montenegrinos, com dois, começam a ficar longe dos dois primeiros lugares da qualificação direta.

Já no grupo H, a 'embrulhada' prossegue a três, com França, Islândia e Turquia com 12 pontos, depois de novas vitórias, com mais ou menos facilidades.

Os campeões do mundo não tiveram 'stress' na receção à Albânia e embalaram para um claro 4-1. O mesmo se pode dizer da viagem da Moldova à Islândia, com os insulares a triunfarem por 3-0.

Já a Turquia 'penou' e não foi pouco para suplantar em Istambul a muito frágil Andorra, com o golo de Tufan a aó chegar aos 89 minutos.

França, Islândia e Turquia registam uma derrota cada, em cinco jogos, e já seguem com seis pontos de avanço relativamente à Albânia.