Na ‘catedral’ de Wembley, Ella Toone inaugurou o marcador para as inglesas, aos 62 minutos, com Lina Magull a empatar ao minuto 79, ‘forçando’ o prolongamento, no qual Chloe Kelly, aos 110, marcou o golo que valeu o título à seleção da casa.

A Inglaterra, duas vezes finalista vencida, tornou-se assim a quinta seleção a vencer o Europeu feminino, contrariando o favoritismo de Alemanha, vencedora por oito vezes da competição e até hoje invencível nas finais que disputou.