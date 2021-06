“A TVI emitiu o jogo dos oitavos de final que atingiu mais de 5,4 milhões de portugueses, a que correspondeu a uma audiência média de 3,8 milhões de telespetadores e um ‘share’ de 69,9%”, refere a Universal McCann, agência de meios do grupo Mediabrands.

Portugal foi eliminado da competição após perder por uma bola a zero frente à Bélgica, num jogo que decorreu em Sevilha no domingo à noite.

“Este foi o jogo mais visto dos últimos anos, superando as audiências das últimas grandes competições internacionais” e “com estes resultados, a TVI atingiu a sua maior quota de share do ano — 26,4%”, refere a Universal McCann.

“Se compararmos este último jogo dos oitavos de final com a mesma fase de competições anteriores, verifica-se que este reuniu mais telespetadores que nos campeonatos passados”, acrescenta, salientando que o jogo entre a seleção belga e a portuguesa “verificou uma audiência média superior em mais 30% face ao jogo Uruguai-Portugal (Mundial 2018) e em mais 25% versus o Croácia-Portugal (Euro2016)”.

Estes resultados “demonstram o real interesse dos portugueses pelos jogos decisivos de Seleção Nacional, alavancados também pelo dever cívico de recolhimento”, refere.

Os jogos de Portugal dominam o ‘ranking’ dos mais vistos do Euro2020: “em média, os quatro jogos da Seleção Nacional colaram à televisão mais de três milhões de telespetadores”.

A completar o ‘top 5’ dos jogos mais vistos está ainda a disputa entre Espanha e Suécia, que empataram a zero, com uma audiência média de 1,4 milhões de telespetadores, a que corresponde um ‘share’ de 31,1%.

Por canais, a TVI atingiu no dia da eliminação de Portugal da competição um ‘share’ de 26,4%, mais 11,8 pontos percentuais face ao domingo anterior, “superando assim o dia em que emitiu a derrota portuguesa frente à Alemanha, na Fase de Grupos” do torneiro.

“Este foi o dia mais visto do ano para a TVI, num dia em que a SIC verificou um share de 17,2% (menos 3,1 pontos percentuais versus domingo anterior) e a RTP1 ficou-se pelos 7,5%, o registo mais baixo do ano”.

No ‘top 10’ e em termos de canais pagos (‘pay tv’), “o destaque vai para a SIC Notícias e para a TVI24, que aumentaram o seu ‘share’, tendo durante o dia vários programas dedicados ao Euro2020 e ao pré-jogo de Portugal”.

Durante o jogo de domingo, a segunda parte “chamou a atenção de mais portugueses, sendo que o pico máximo de audiências se deu já perto do apito final, momento em que a turma portuguesa tentava de todas as maneiras e feitios marcar um golo que pudesse reanimar o sonho na passagem aos quartos de final”, sendo que nesse período “mais de 4,2 milhões de portugueses estavam colados ao ecrã”.

De acordo com a análise da Universal McCann, o jogo que resultou na eliminação de Portugal do torneio “foi o programa mais visto do dia e dos últimos anos”, seguido da final de ‘All Together Now — Primeiros Duelos’ (TVI), “que juntou, em média, mais de 1,5 milhões de portugueses”.