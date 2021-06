O jogador dinamarquês Christian Eriksen caiu inanimado no relvado enquanto esperava a reposição de bola num lançamento longo, corria o minuto 43 na partida entre a Dinamarca e a Finlândia a contar para o Euro2020, no Estádio Parken, em Copenhaga.

Após várias tentativas de reanimação das equipas médicas, Eriksen acabou por ser transportado de maca. Uma fotografia captada pela Agência France-Press mostra o jogador a sair de campo consciente e com aquela que parece ser a sua mão na testa, são se sabendo ainda quais as causas deste episódio e quais as possíveis sequelas.

créditos: Friedemann Vogel / various sources / AFP

De acordo com a UEFA, "o jogador foi transferido para o hospital e está estável". Também a Federação Dinamarquesa de Futebol deu notícias animadoras, informando que o jogador se encontra acordado e internado no Rigshospitalet.

Citado pelo jornalista Fabrizio Romano, Martin Schoots, agente de Eriksen, afirmou que o jogador "respira e consegue falar, está acordado".

A entidade organizadora refere também que "depois da crise médica envolvendo Christian Eriksen, da Dinamarca, uma reunião de crise foi efetuada envolvendo as duas seleções e os oficiais do encontro e uma decisão será comunicado as 19:45 (18:45 horas de Lisboa)". Após a saída de Eriksen, a partida foi declarada suspensa "devido a uma emergência médica".

A novidade dada pela UEFA foi de que o jogo será retomado às 20:30 (19:30 horas de Lisboa). "Após um pedido dos jogadores de ambas as equipas, a UEFA concordou em retomar a partida entre a Dinamarca e a Finlândia hoje às 20:30. Os últimos quatro minutos da primeira parte serão jogados e depois haverá um intervalo de cinco minutos, seguido da segunda parte".

O organismo acrescentou ainda que o Bélgica-Rússia se mantém agendado para as 20:00.

Após a queda de Eriksen, o ambiente que se gerou foi de grande consternação, com as duas equipas a sinalizar de imediato o árbitro da partida, o britânico Anthony Taylor.

A seleção finlandesa acabou por afastar-se do jogador caído — sendo visível o ar de preocupação nos atletas — enquanto era sujeito a tentativas de reanimação cardíaca por parte da equipa médica, tendo os seus colegas de equipa feito um círculo à sua volta.

Entretanto, uma mulher identificada como sendo mulher ou parceira de Eriksen pela transmissão teve autorização para se deslocar para a orla do relvado, sendo prontamente consolada por Simon Kjaer e Kasper Schmeichel, companheiros de equipa do jogador caído.

Posteriormente, após perto de 10 minutos, tanto os jogadores da Dinamarca como da Finlândia, assim como a equipa de arbitragem, recolheram aos balneários.

O encontro estava empatado a zero na altura da interrupção. A informação no estádio pediu aos perto de 11 mil adeptos presentes no estádio para não abandonar os seus lugares.

A TVI, um dos canais portugueses a fazer o acompanhamento da partida, terminou a transmissão do jogo.

Seleção nacional envia mensagem de força a Eriksen, Ronaldo recorda momento com o jogador

Intitulada "Força, Eriksen", a Federação Portuguesa de Futebol publicou uma mensagem assinada pela Seleção Nacional, Equipa Técnica e Comitiva da FPF em Budapeste.

"Gostaríamos em nome da Seleção Nacional e da FPF de expressar a nossa mais profunda solidariedade ao jogador Christian Eriksen pelos acontecimentos a que todos pudemos assistir, com enorme choque e estupefação, durante o encontro realizado, hoje, entre a Dinamarca e a Finlândia.

Estendemos a palavra de conforto possível, nesta hora tão difícil, a toda a família do jogador, à equipa nacional e à federação dinamarquesas, desejando ardentemente que o jogador possa recuperar, o mais depressa possível e plenamente, de um infortúnio tão grave como injusto."

Já Cristiano Ronaldo, fazendo uso da sua conta de Instagram, lembrou uma partida disputada entre si e Eriksen pelas respetivas seleções nacionais.

"Os nossos pensamentos e orações são por Christian Eriksen e a sua família. O mundo do futebol une-se à espera de boas notícias. Estou a contar voltar a encontrar-te em campo brevemente, Chris! Mantém-te forte!", lê-se na publicação.