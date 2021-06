Intitulada "Força, Eriksen", a Federação Portuguesa de Futebol publicou uma mensagem assinada pela Seleção Nacional, Equipa Técnica e Comitiva da FPF em Budapeste.

"Gostaríamos em nome da Seleção Nacional e da FPF de expressar a nossa mais profunda solidariedade ao jogador Christian Eriksen pelos acontecimentos a que todos pudemos assistir, com enorme choque e estupefação, durante o encontro realizado, hoje, entre a Dinamarca e a Finlândia.

Estendemos a palavra de conforto possível, nesta hora tão difícil, a toda a família do jogador, à equipa nacional e à federação dinamarquesas, desejando ardentemente que o jogador possa recuperar, o mais depressa possível e plenamente, de um infortúnio tão grave como injusto."

Já Cristiano Ronaldo, fazendo uso da sua conta de Instagram, lembrou uma partida disputada entre si e Eriksen pelas respetivas seleções nacionais.

"Os nossos pensamentos e orações são por Christian Eriksen e a sua família. O mundo do futebol une-se à espera de boas notícias. Estou a contar voltar a encontrar-te em campo brevemente, Chris! Mantém-te forte!", lê-se na publicação.

O encontro entre Dinamarca de Finlândia, da primeira jornada do Grupo B, foi interrompido aos minutos 43, depois do médio Christian Eriksen ter caído inanimado do relvado.

O jogador do Inter Milão, de 29 anos, recebeu assistência médica no relvado e, pelas imagens, foram efetuadas tentativas de reanimação.

O árbitro inglês Anthony Taylor acabou por apitar para o intervalo e, após cerca de 10 minutos a receber assistência, Eriksen abandonou o relvado de maca, rodeado pelos restantes jogadores, visivelmente abalados e consternados com a situação.

Entretanto, a UEFA anunciou que o encontro foi suspenso.

O encontro estava empatado a zero na altura da interrupção