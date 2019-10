Ruben Semedo foi hoje chamado pela primeira vez à seleção portuguesa de futebol enquanto Ricardo Pereira, João Mário, Bruma e André Silva regressaram às opções do selecionador. O defesa Pepe também figura entre os eleitos do selecionador Fernando Santos, depois ter sido dispensado devido a lesão na dupla jornada anterior — na qual a seleção campeã europeia venceu na Sérvia (4-2) e na Lituânia (5-1) —, e substituído por Ferro.

O central do Benfica foi chamado pela primeira vez à equipa das ‘quinas’, mas não foi utilizado em Belgrado e em Vilnius, e ficou agora de fora da lista de Fernando Santos, que, em relação à última convocatória, abdicou também de João Cancelo, Daniel Carriço, Renato Sanches, Podence e Diogo Jota.

Mais uma vez com o capitão Cristiano Ronaldo entre os ‘eleitos’, a seleção portuguesa recebe o Luxemburgo em 11 de outubro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e desloca-se a Kiev para defrontar três dias mais tarde a Ucrânia, líder destacada do agrupamento, com 13 pontos, mais cinco do que a equipa lusa.

Portugal ocupa o segundo lugar, com oito pontos, à frente da Sérvia (sete), Luxemburgo (quatro) e da lanterna-vermelha Lituânia (um), mas tem menos um jogo disputado do que todas as outras seleções do Grupo B de apuramento.

Em caso de vitória nos dois jogos, e se a Sérvia não vencer na Lituânia, em 14 de outubro, Portugal garante de imediato um lugar na fase final do próximo Europeu e mantém-se na luta pela vitória na ‘poule’ com a Ucrânia.

Os 25 eleitos de Fernando Santos

Guarda-redes - Rui Patrício (Wolverhampton), Beto (Goztepe) e José Sá (Olympiakos)

Defesas - Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Ricardo Pereira (Leicester), Nélson Semedo (Barcelona), Rúben Dias (Benfica), Rúben Semedo (Olympiakos), José Fonte (Lille), Mário Rui (Nápoles) e Pepe (FC Porto).

Médios - Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), William Carvalho (Bétis), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (Lokomotiv), João Moutinho (Wolverhampton), Pizzi (Benfica)

Avançados - Rafa Silva (SL Benfica), André Silva (Eintracht Frankfurt), Cristiano Ronaldo (Juventus), João Félix (Atlético Madrid), Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (PSV) e Gonçalo Guedes (Valencia).

(Notícia atualizada às 13:10)