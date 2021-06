Éder foi o convidado das Três da Manhã, programa da Renascença, na manhã desta quarta-feira. O ponta de lança, que Fernando Santos deixou fora do Euro 2020, confia nos seus ex-colegas para voltar a repetir a proeza de há cinco anos.

"Temos uma boa relação e compreendo que o selecionador tem de fazer escolhas. A seleção está muito bem representada, todos jogam nas melhores ligas europeias e acho que eles vão fazer um bom trabalho", disse.

Sobre o destino da seleção no Euro2020, o internacional português faz um pedido: "Continuem com tudo, porque quero mais um feriado".

A frase remete-nos para os festejos da vitória no Euro2016, a 11 de julho de 2016 — dia seguinte à conquista da competição. Enquanto a Seleção Nacional celebrava a conquista com os adeptos, em Lisboa, o "herói" da final soltou um bem audível "hoje é feriado, c******!".

Portugal, que vem de uma derrota com a Alemanha (4-2), e França, que cedeu um empate com a Hungria (1-1), jogam na quarta-feira, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), na Puskas Arena, em Budapeste, à mesma hora a que se defrontam alemães e húngaros, em Munique.

Na classificação, Portugal é terceiro, com três pontos, os mesmos da Alemanha, segunda, e menos um do que a líder França, enquanto a Hungria é quarta, com um.