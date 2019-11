Com Bernardo Silva a atuar mais no meio e com total liberdade na construção de jogo, Portugal cedo resolveu a partida, mas também com a ajuda do adversário.

Logo aos sete minutos, Mikoliunas derrubou Ronaldo na área e o capitão português abriu a contagem de grande penalidade, como tinha acontecido no jogo da Lituânia.

Em Vilnius, Ronaldo também marcou aos sete minutos e igualmente de penálti.

Sem ter que imprimir grande velocidade e com o rival de leste totalmente confinado no seu meio campo, Portugal foi somado várias oportunidades, num período em que Gonçalo Paciência ficou três vezes perto do golo.