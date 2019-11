Gonçalo Reis falava à margem do 2.º Seminário “A Televisão do Futuro, O Novo Consumidor”, em Lisboa, reagindo assim às declarações do presidente executivo da Sport TV, Nuno Ferreira Pires, que disse à Lusa acreditar ser possível chegar a acordo sobre os direitos de transmissão do Euro2020 em sinal aberto, apesar de "as negociações ainda não terem chegado a bom porto".

“Quem tem os direitos atualmente é a Sport TV e espero sinceramente que se consiga encontrar uma plataforma de entendimento que permita uma boa experiência e a presença da RTP nestes eventos, como é a sua tradição e como é o nosso histórico, a níveis que sejam sustentáveis”, afirmou o presidente da RTP.

Gonçalo Reis sublinhou ainda que a “RTP tem uma associação histórica à seleção nacional” e “uma presença constante nos grandes eventos e nas grandes competições”.

“Concorremos [aos direitos de transmissão do Euro2020] num primeiro momento sozinhos, concorremos em todas as etapas deste concurso e fizemos, como já veio a público, uma proposta também em conjunto com a SIC”, acrescentou, reiterando que a RTP está a “trabalhar para conseguir” a transmissão do Euro2020.

A Sport TV acredita que vai ser possível chegar a acordo sobre os direitos de transmissão do Campeonato Europeu de futebol de 2020 em sinal aberto, apesar de "as negociações ainda não terem chegado a bom porto".

Quem o afirma é o presidente executivo da Sport TV, empresa que adquiriu a totalidade dos direitos de transmissão televisiva do Euro2020, que inclui pela primeira vez os direitos relativos ao sinal aberto.