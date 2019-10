Denis Cheryshev (09 e 90+2 minutos), Magomed Ozdoev (23), Artyom Dzyuba (79) e Aleksandr Golovin (89) marcaram os golos da Rússia, que, com 21 pontos, se junta à Bélgica (24) no lote de apurados no Grupo I.

A Rússia qualificou-se pela sexta vez, a quinta consecutiva, para a fase final de um Europeu, no qual tem como melhor resultado as meias-finais em 2008.