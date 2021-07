O lateral esquerdo da seleção italiana Leonardo Spinazzola sofreu uma lesão no tendão de Aquiles no jogo com a Bélgica, nos quartos de final do Euro2020, anunciou hoje a Federação Italiana de Futebol, e pode enfrentar longa paragem.

O jogador da Roma, agora treinada pelo português José Mourinho, lesionou-se aos 79 minutos da vitória frente à Bélgica (2-1), que leva a Itália às meias-finais, e abandonou o relvado de maca, em lágrimas. Depois jogo, responsáveis da seleção referem que existem "sinais clínicos de lesão no tendão de Aquiles esquerdo" do jogador de 28 anos. Vários meios de comunicação social avançam que o defesa terá sofrido uma rutura do tendão de Aquiles, o que obrigará a uma paragem de vários meses. "Lamentamos muito por Spinazzola, não merecia lesionar-se. Estava a jogar de uma forma extraordinária, era mesmo um dos melhores do Euro", afirmou Roberto Mancini, selecionador italiano. Nas meias-finais do Euro2020, a Itália vai defrontar a Espanha, que afastou hoje a Suíça no desempate por penáltis.