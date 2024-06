Depois de mais de meio ano sem tentos pela formação das ‘quinas’, mas tendo participado em apenas dois jogos, Ronaldo, melhor marcador mundial por seleções, atingiu mais um número ‘estratosférico’, em dia de 207.ª internacionalização ‘AA’.

Com este ‘bis’, Ronaldo, de 39 anos, terá garantido, se é que isso alguma vez esteve em causa, que será ele a iniciar como titular, no centro do ataque luso, a participação portuguesa no Euro2004, dentro de uma semana, com a República Checa, em Leipzig.

Depois de ter acertado no ‘ferro’, num livre direto, aos 22 minutos, o jogador do Al Nassr marcou o segundo tento luso no jogo, aos 50 minutos, e o terceiro, aos 60, para ‘delírio’ do público que encheu as bancadas do Estádio Municipal de Aveiro.

Cristiano Ronaldo chega, assim, à fase final do Euro2024 depois de mais uma época muito produtiva em matéria de golos, pois passou a somar 52, em igual número de jogos, registo apreciável, mesmo tendo em conta que joga na Arábia Saudita.

É com este rastro que o ‘7’ luso vai chegar ao Europeu, o seu sexto, repetindo 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020, algo que nenhum outro jogador conseguiu, outro recorde, ele que é o jogador com mais jogos (25), golos (14) e vitórias (12) em fases finais.

Face aos irlandeses, o outro marcador luso foi João Félix, que, ao inaugurar a contagem, aos 18 minutos, apontando o seu oitavo golo pela formação das ‘quinas’, ao 39.º jogo.

No 33.º lugar do ranking luso de golos, Félix igualou Pepe e Gonçalo Ramos, que também defrontaram os irlandeses, e ainda os históricos Vítor Silva, Mário Coluna, Carlos Manuel, Oceano Cruz e Fernando Couto.

Portugal venceu hoje a República da Irlanda por 3-0, com golos de João Félix (18 minutos) e Cristiano Ronaldo (50 e 60), no último particular de preparação para a fase final do Euro2024, que se realiza na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho.

A comitiva lusa viaja na quinta-feira para a Alemanha, onde vai ficar instalada em Marienfeld.

No Euro2024, Portugal, campeão europeu em 2016 e ‘vice’ em 2004, vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).