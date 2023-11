O lateral do FC Porto, que se estreou pela seleção nacional na quinta-feira no Liechtenstein (2-0) como suplente utilizado, é a grande surpresa nas escolhas de Roberto Martínez, depois de ter integrado a convocatória do técnico espanhol apenas devido à dispensa de Diogo Dalot.

Como já tinha sido divulgado por Martínez, Diogo Costa regressa à baliza, com Rúben Dias, Gonçalo Inácio, João Palhinha e Otávio a serem igualmente lançados no ‘onze’ pelo selecionador nacional.

Em relação ao encontro em Vaduz, João Cancelo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo são os ‘sobreviventes’.

Tudo aponta que Portugal vai atuar novamente numa mistura entre 4-4-2 e 3-4-3, com João Palhinha a fazer de terceiro central em certas fases do jogo, juntando-se na defesa a Dias e Inácio, enquanto Cancelo e João Mário terão liberdade para ‘fugir’ para o ataque nas alas.

Bruno Fernandes e Otávio deverão ocupar os lugares mais a meio campo, com Bernardo Silva e João Félix a aparecerem mais descaídos no flancos, no apoio ao capitão Cristiano Ronaldo.

O Portugal-Islândia, da 10.ª e última jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do grego Anastasios Papapetrou.

Portugal, que já assegurou o apuramento e a conquista do Grupo J, lidera o agrupamento com 27 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada e também qualificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 14. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.