No Estádio da Luz, em Lisboa, Pepe, que falhou os jogos de março devido a lesão, vai iniciar o encontro da terceira jornada do Grupo J no banco de suplentes, com Martínez a manter a composição de três centrais, numa linha novamente composta por Rúben Dias, Danilo e António Silva.

Na frente, apesar de Diogo Jota, no Liverpool, e Rafael Leão, no AC Milan, terem a terminado a temporada em grande nível nos respetivos clubes, o selecionador nacional optou por manter no ‘onze’ Cristiano Ronaldo, que está num campeonato menos competitivo como o da Arábia Saudita, e Félix, que teve uma época para esquecer, primeiro no Atlético Madrid e depois por empréstimo dos espanhóis no Chelsea. Ronaldo vai somar a sua 199.º internacionalização ‘AA’ e tudo aponta que chegará às 200 na próxima terça-feira, na Islândia.

Na baliza, como próprio Martínez já tinha divulgado, Diogo Costa está de regresso, relegando Rui Patrício para o banco de suplentes. Nas alas, João Cancelo estará na direita, Raphaël Guerreiro na esquerda, num meio-campo em que já era esperado que seria ocupado por João Palhinha, mais recuado, Bruno Fernandes e Bernardo Silva.

Do lado da Bósnia, destaque no ‘onze’ da equipa dos Balcãs para a presença do avançado Edin Dzeko, capitão, e do médio Pjanic.

O encontro está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do italiano Davide Massa. Portugal lidera o Grupo J com seis pontos, seguida da Eslováquia e do Luxemburgo (mais um jogo), que têm quatro, e de Bósnia e Islândia, ambos com três. O Liechtenstein, sem pontos, ocupa o último lugar. Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.

Onze de Portugal: Diogo Costa; Danilo, António Silva e Rúben Dias; Cancelo, Palhinha, Bruno Fernandes e Raphael Guerreiro; João Félix, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo

Onze da Bósnia: Sehic; Ahmedhodzic, Sanicanin, Kolasinac e Barisic; Dedic, Cimirot e Hadžiahmetovic; Stevanovic, Pjanic e Dzeko