Os golfistas ingleses Paul Casey e Ian Poulter, o espanhol Sergio Garcia e o sueco Henrik Stenson foram hoje incluídos na seleção europeia para a Ryder Cup, a disputar entre 28 e 30 de setembro, nos arredores de Paris.

Com a chamada destes quatro jogadores, o capitão da seleção europeia, o dinamarquês Thomas Bjorn, “fechou” a equipa de 12 golfistas que vai tentar reconquistar o título perdido para os Estados Unidos em 2016.

Os quatro golfistas juntam-se aos oito que já tinham garantido presença através dos ‘rankings’ mundial ou europeu: os britânicos Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton e Justin Rose, o norte-irlandês Rory McIlroy, o espanhol John Rahm, o sueco Alex Noren, o dinamarquês Thorbjorn Olesen, e o italiano Francesco Molinari

Na seleção norte-americana, depois de na terça-feira terem anunciadas as chamadas de Bryson DeChambeau, Phil Mickelson e Tiger Woods, fica apenas a faltar o nome do 12.º jogador, que deverá ser conhecido no domingo após o final do BMW Championship.

Os últimos nomes anunciados pelo capitão da seleção norte-americana, Jim Furyk, juntam-se a Brooks Koepka, Dustin Johnson, Justin Thomas, Patrick Reed, Bubba Watson, Jordan Spieth, Rickie Fowler, e Webb Simpson.

A edição de 2018 da Ryder Cup vai ser disputada entre 28 e 30 de setembro, no Le Golf National, em Guyancourt, nos arredores de Paris.