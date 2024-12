Lorenzo Pellegrini, aos 10 minutos, o saudita Saud Abdulhamid, aos 47, e o espanhol Mario Hermoso, aos 90+1, marcaram os golos dos romanos, numa partida em que os minhotos jogaram com 10 elementos a partir dos 68, por expulsão do guarda-redes Matheus, que tocou a bola com a mão fora da área.

A equipa bracarense, que volta a jogar na Liga Europa em 23 de janeiro de 2025, perante o Union Saint-Gilloise, está provisoriamente na 23.ª posição, com sete pontos, ainda em zona de play-off, enquanto a Roma subiu ao 12.º posto, com nove.