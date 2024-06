O jogador do Al Nassr, colega de Cristiano Ronaldo, contraiu uma uma rotura no músculo posterior no jogo contra o Al Hilal, para a Taça do Rei, e estará assim impossibilitado de ajudar a Seleção durante o Campeonato da Europa.

“Otávio foi esta segunda-feira avaliado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF que concluiu pela impossibilidade de o jogador recuperar a tempo de participar no Campeonato da Europa, na Alemanha”, refere a FPF em comunicado.

Portugal vai realizar esta terça-feira um jogo de preparação com a Finlândia, que vai decorrer no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pelas 19:45.

Antes de viajar para a Alemanha, a equipa portuguesa defronta ainda a Croácia (08 de junho no Estádio Nacional) e a República da Irlanda (11 de junho em Aveiro).

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F juntamente com República Checa (em 18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

Lista dos 26 convocados de Portugal:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton, Ing) e Rui Patrício (Roma, Ita).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (FC Barcelona, Esp), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica), Pepe (FC Porto), Gonçalo Inácio (Sporting), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra) e Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing).

- Médios: João Palhinha (Fulham, Ing), João Neves (Benfica), Rúben Neves (Al Hilal, Ara), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Matheus Nunes (Manchester City, Ing) e Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra).

- Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra), João Félix (FC Barcelona, Esp), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Francisco Conceição (FC Porto) e Pedro Neto (Wolverhampton, Ing).