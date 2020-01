“Quando coincide com qualificações para Jogos Olímpicos, as seleções mais fortes põem a energia toda para poderem fazer o melhor campeonato da Europa possível. Mais difícil se torna para as equipas intermédias, como nós. Mas também podemos ganhar a qualquer seleção”, assinalou.

O treinador notou que a lista de 18 convocados premeia “os atletas que contribuíram mais para o apuramento”, à exceção do lateral Gilberto Duarte, melhor marcador luso naquela fase, que fica de fora devido a uma lesão contraída ao serviço do seu clube, os franceses do Montpellier.

O Euro2020 vai realizar-se, pela primeira vez, em três países diferentes — Áustria, Noruega e Suécia –, o que Paulo Pereira considera benéfico para a promoção do andebol, apesar de reconhecer que “dispersa um pouco a competição”.

O selecionador lamenta apenas um aspeto que poderá demover os adeptos da equipa das ‘quinas': “Muitos portugueses não vão poder ir porque aquilo não é para todas as carteiras. É um país com um custo de vida elevadíssimo, mas vamos ter lá gente a apoiar”.

Aos 54 anos, o treinador, natural de Amarante, acumulou a condução da seleção portuguesa com a orientação do CSM Bucareste, chegando à conclusão que o selecionador Paulo Pereira tem mais ganhar do que a perder com a atividade do técnico Paulo Pereira na equipa romena.

“O ano passado foi o que trabalhei mais na minha vida, porque tinha de preparar os jogos do clube e da seleção. Foi, realmente, duro. Mas sinto que trabalhava melhor. (…) Vamos ver se após o Europeu ou no final da época irei acumular outra vez”, observou.