Portugal qualificou-se hoje para a final dos 4x100 metros dos Campeonatos Europeus de atletismo, em Berlim, ao finalizar a meia-final no quinto lugar, com 39,09 segundos, melhor marca do ano.

O quarteto português, com José Pedro Lopes, Diogo Antunes, Frederico Curvelo e Carlos Nascimento, teve uma hesitação na terceira transmissão, e terminou no quinto lugar, sendo apurado para a final com o oitavo e último tempo. Com a qualificação reservada às três primeiras equipas de cada meia-final e aos dois restantes melhores tempos, os portuguese tiveram de esperar pela segunda corrida para confirmarem a presença na final, tendo beneficiado do choque entre os dois últimos atletas do quarteto da Alemanha e da desclassificação da Itália na prova posterior. A Inglaterra venceu a meia-final de Portugal, com 37,84, enquanto a França ganhou a segunda corrida, com 38,62. A final dos 4x100 metros será às 21:35 de Berlim (menos uma que em Portugal).