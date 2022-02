O avançado do FC Porto Evanilson disse hoje que os 'dragões' têm "potencial para chegar muito longe" na Liga Europa de futebol, na véspera do jogo com a Lázio, da primeira mão do 'play-off' da prova.

O jogador brasileiro admitiu na conferência de imprensa de antevisão que a equipa está confiante para o jogo e que espera conseguir um bom resultado. "A expectativa é muito boa. Trabalhámos bastante para este jogo. Vai ser um bom jogo e vamos tentar ir buscar a vitória", disse. Sobre os objetivos a que a equipa se propôs, Evanilson coloca o campeonato nacional no topo das prioridades, salientando que os seis pontos que separam o FC Porto do segundo classificado, o Sporting, "mostram o trabalho que tem sido reconhecido". "Acho que a competição nacional é o objetivo principal. Os seis pontos mostram o trabalho que tem sido reconhecido, o que vamos trabalhando no dia a dia, as vitórias dentro de campo. Se continuarmos assim, vamos manter essa liderança, esses seis pontos. Isso ajuda muito para o nosso objetivo principal", sublinhou. O FC Porto recebe, pelas 20:00 de quinta-feira, no Estádio do Dragão, a Lázio, em jogo da primeira mão do 'play-off' da Liga Europa, que será dirigido pelo neerlandês Serdar Gözübüyük.