Cabos de internet foram cortados antes do evento de apresentação do candidato a administrador financeiro da lista de André Villas-Boas às eleições do F. C. Porto.

Segundo o JN, a apresentação de José Pedro Pereira da Costa, como candidato a administrador financeiro do FC Porto, foi precedida de um ato que a candidatura considera ter sido de sabotagem: os cabos da internet foram cortados no exterior da sede de campanha.

Segundo a mesma publicação, a candidatura do antigo treinador de futebol está agora à espera do relatório da operadora para depois proceder a uma queixa junto da Polícia de Segurança Pública (PSP):