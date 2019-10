Com a jornada cumprida, o Leicester, com Ricardo Pereira a titular, subiu provisoriamente à vice-liderança, depois de vencer em casa o Burnley (2-1), e o Chelsea, que tem os mesmos 17 pontos, triunfou pela margem mínima diante do Newcastle (1-0).

A época continua a correr mal para o habitual candidato ao título e vice-campeão europeu Tottenham, que hoje somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer – na Liga tem três empates e três derrotas em nove jogos.

Os ‘spurs’ recebiam o 20.º e último classificado, o Watford, e mesmo assim não conseguiram mais do que um empate: Doucoure adiantou os visitantes, aos seis minutos, e Dele Ali evitou a derrota dos londrinos, já aos 86.

O Wolverhampton, também a realizar um campeonato aquém do que fez na última época, em que foi sétimo, empatou na receção ao Southampton (1-1), nesta nona jornada da ‘Premier League’.

Um erro do defesa, numa má abordagem à bola, deixou Ings com caminho aberto para bater Rui Patrício, aos 53 minutos, num jogo em que Raul Jiménez empatou aos 61 e evitou males maiores para a equipa de Nuno Espírito Santo.

Nos ‘Wolves’, adversários do Sporting de Braga na Liga Europa, além de Patrício, Ruben Neves e João Moutinho, foram titulares, e Diogo Jota entrou aos 62, enquanto no Southampton Cédric Soares nem convocado foi, devido a lesão do defesa luso.