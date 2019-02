No País de Gales, o Everton colocou fim a uma série de três jogos seguidos sem vencer, perante o 17.º classificado, com dois golos do islandês Gyilfi Sigurdsson, aos 41 e 66 minutos, e um de Dominic Calvert-Lewin, aos 90+3.

O médio internacional luso André Gomes começou a partida no banco de suplentes dos ‘toffees’, acabando por entrar a dois minutos do final, para o lugar de Sigurdsson.

A formação orientada por Marco Silva ocupa o nono lugar, com 36 pontos, e está agora a quatro do oitavo, o Wolverhampton, que perdeu por 1-0 no terreno do 20.º e último classificado, Huddersfield, que não ganhava desde 25 de novembro, registando, desde então, 13 desaires e um empate.

Com os portugueses Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho (até aos 66 minutos) e Diogo Jota de início, os ‘wolves’ foram derrotados com um golo de Steve Mounie em tempo de compensação, aos 90+1 minutos.