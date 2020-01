“A baliza do Deportivo Alavés conta com um novo elemento. Roberto Jiménez, um guarda-redes que chega proveniente do West Ham, na qualidade de emprestado e que jogará no ‘glorioso’ até final da época”, refere o Alavés na sua página na internet.

O clube basco lembra o percurso de Roberto, com experiência em vários clubes de fora, como o Benfica, Olympiacos e West Ham, e que em Espanha jogou no Atlético de Madrid, Espanyol ou Saragoça, entre outros.

Esta época, o jogador, à semelhança do que aconteceu no Benfica, em 2010/11, foi alvo de muitas críticas, mas pelos londrinos apenas fez dez jogos, enquanto que na Luz foi titular quase indiscutível, apesar da temporada menos boa.

Na Liga inglesa, assumiu em setembro a titularidade no West Ham devido a uma lesão na anca de Fabianski, mas viu a equipa ser goleada por 4-0 e afastada na Taça da Liga logo na terceira ronda, diante do Oxford United, clube da League One, equivalente ao terceiro escalão.