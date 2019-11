O ex-dirigente, de 72 anos, e que presidiu à CBF entre 1989 e 2012, é acusado de ter violado o código de ética da FIFA, por “subornos na adjudicação de contratos e direitos televisivos e marketing”.

De acordo o Comité e Ética da FIFA, Ricardo Teixeira, cujo sogro foi o ex-presidente da FIFA João Havelange, já falecido, as infrações em relação aos direitos da CBF, CONMEBOL e CONCACAF dizem respeito ao período entre 2006 e 2012.

Na nota, publicada na página do organismo máximo do futebol mundial, Ricardo Teixeira é também ‘condenado’ ao pagamento de uma multa de um milhão de francos suíços (cerca de 908.000 euros).

Ricardo Teixeira deixou a presidência do futebol brasileiro em março de 2012, ainda antes do final do mandato, depois de ver o seu nome envolvido em vários processos, entre os quais a investigação dos Estados Unidos a dirigentes da FIFA.