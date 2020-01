A marca de telecomunicações MEO apresentou esta segunda-feira, 27 de janeiro, os três novos rostos da marca, sendo elas Carolina Deslandes, Bárbara Tinoco e a atleta Jéssica Silva.

Enquanto as primeiras representam a aposta da marca na música, a terceira, jogadora da seleção nacional, representa uma aposta no futebol feminino.

“É um entusiasmo recebermos estas três jovens mulheres na equipa de embaixadores do MEO. Todas elas e cada uma na sua área são verdadeiras referências nacionais, exemplos de pura inspiração para os portugueses com o seu talento e com o seu trabalho”, salientou Alexandre Fonseca, em comunicado.

Carolina Deslandes, cantora e compositora, minutos antes da assinatura de protocolo com a marca, recordou que esta não é a primeira vez que colabora com a marca, com a qual fez um anúncio. “Foi uma ligação genuína” em que “quase não tive guião”, recorda. Sobre e esta nova etapa, Carolina destacou que a MEO “foi a primeira marca com quem trabalhei que me perguntou a que causas me quero associar”, disse ainda, deixando a expectativa de uma relação frutuosa daqui em diante.

Bárbara Tinoco, cantora e compositora, assumindo-se nervosa, agradeceu e deixou um desejo: “espero que consigamos criar uma coisa bonita”.

A futebolista Jéssica Silva destacou este apoio como “um enaltecimento do futebol feminino” e fez questão de presentear as colegas embaixadoras com camisolas da seleção nacional.

Alexandre Fonseca, já depois da assinatura dos três protocolos, salientou que a Altice, proprietária da MEO procura não apenas personalidades, mas “bons seres humanos, com valores próximos” aos que a marca defende. Neste sentido, destacou a “garra, esforço, dedicação e desempenho” destas três mulheres, que são “exemplos para todos os portugueses”.

Sobre a relação entre a marca e as embaixadoras, Alexandre Fonseca deixou um compromisso: Não nos limitamos a aceitar a presença dos embaixadores e queremos retribuir esse apoio, portanto também estaremos presentes ao vosso lado no desenvolvimento das vossas carreiras. Porque para nós ser embaixador é um caminho com duas vias. É um orgulho imenso contar com e estás mulheres, com o seu talento, que levam o nome de Portugal mais longe.”

As boas-vindas seguiram com a promessa de “um amor para a vida toda” num vídeo protagonizado por outros embaixadoras da marca.

