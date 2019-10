O comando dura pelo menos dois dias, até que o surpreendente Granada acerte as suas contas do campeonato, na quinta-feira, em Getafe. O 'Barça', no entanto, tem um jogo a menos, consequência do adiamento do 'clássico' espanhol com o Real Madrid para 18 de dezembro, por causa dos tumultos na Catalunha.

O francês Clément Lenglet abriu o marcador para os da casa, no segundo minuto, e Kiko Olivas empatou, aos 15. Depois, começou o espetáculo de Messi, com o argentino a preparar o golo que o chileno Arturo Vidal finalizou, aos 29.

Aos 34, Messi marcou de livre - o seu 50.º golo de livre direto, na carreira - e aos 75 bisou, para volvidos dois minutos estar a servir o uruguaio Luis Suárez para o 5-1 final.

Mais cedo, o Atlético de Madrid foi surpreendido pelo Alavés, com quem empatou 1-1, atrasando-se um pouco face aos rivais na corrida para o título.

Com a 11.ª jornada a decorrer, o FC Barcelona comanda com 22 pontos (menos um jogo), seguido por Granada, com 20 (menos um jogo) e Atlético Madrid, com 20.