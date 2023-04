Batalha Max Verstappen X Sergio Pérez sofre o primeiro 'revés'.

Max Verstappen e Sergio Pérez têm surgido como os maiores candidatos ao título, isto porque a Red Bull Racing, ao terceiro Grande Prémio, é o alvo a 'abater' em termos de competitividade. Na Austrália, um erro na primeira sessão de qualificação prejudicou o piloto mexicano, que teve de arrancar para o Grande Prémio em último. Ao contrário do que aconteceu a Verstappen em Jidá, Pérez subiu 'apenas' à quinta posição, ou seja, agora fica com uma maior desvantagem de pontos no campeonato, com a diferença a ser de 15 pontos. É a primeira grande mudança na batalha entre estes dois, mas, aguardemos pelos próximos capítulos, com a visita da F1 ao Azerbaijão, de 28 a 30 de abril.

Mercedes mostra-se. Será o suficiente para alcançar a Aston Martin?

Na qualificação para o Grande Prémio da Austrália, tanto Lewis Hamilton como George Russell conseguiram bater os Aston Martin de Fernando Alonso e Lance Stroll. Apesar das circunstância na corrida australiana estarem fora do controlo da equipa de Toto Wolff, com a estratégia de Russell a ficar anulada com a primeira bandeira vermelha, ambos os pilotos tiveram bons primeiros stints. No final, Russell não terminou a corrida com o seu motor a 'entregar a alma ao criador', mas foi um fim-de-semana extremamente positivo para Hamilton, que conquistou mais um pódio na sua carreira, o primeiro da temporada. O stint inicial é um bom indicador de que os Silver Arrows conseguiram 'ganhar' algum terreno na sua luta com a Aston Martin.

Um novo patamar...

Em dois circuitos, teoricamente favoráveis à equipa italiana (Jidá e Austrália), a Ferrari atingiu um novo patamar. Após três corridas, a equipa de Maranello tem menos um ponto que os somados após igual número de Grandes Prémios em 2020, ano desastroso para a equipa italiana. Em doze meses, muito mudou, com Charles Leclerc a celebrar a vitória em 2022 e em 2023 a somar mais um abandono. Seis pontos no campeonato de pilotos (não é o pior arranque para o piloto monegasco, que no seu ano de estreia, na Sauber, ainda não tinha pontuado nas três primeiras corridas) são o resultado de várias dificuldades da equipa, do carro e também de Leclerc.

No final, da Austrália os pilotos que equipam de vermelho saem de mãos a abanar, já que Carlos Sainz, com a penalização por ter causado o incidente com Alonso, cai de quarto para 12.º.

Herói local conquista os primeiros pontos. McLaren posiciona-se bem na espera por novas atualizações.

Os primeiros pontos da temporada para os pilotos da equipa de Woking faz com que estejam na quinta posição do campeonato de construtores. Sexto lugar para Lando Norris e oitavo lugar para o herói local Óscar Piastri, numa corrida caótica, onde houve três bandeira vermelhas. O CEO da Mclaren, Zak Brown, já tinha comunicado que para Baku chegariam melhorias ao MCL60. Vamos agora esperar para perceber se este Grande Prémio foi o ponto de viragem para a McLaren.