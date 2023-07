Depois de um evento muito interessante no Azerbaijão, Baku, palco da primeira corrida Sprint da temporada, a F1 vai até à Austria para o segundo fim de semana Sprint de 2023.

Em Baku, Charles Leclerc conquistou a pole position, terminando com a hegemónia Red Bull Racing e de Max Verstappen. Ponto positivo na primeira Sprint do ano, que, infelizmente não terminou com a vitória do piloto da Ferrari. Na Austria, este pequeno circuito de 4.318 quilómetros pode trazer vários desafios, como a meteorologia.

Depois do que aconteceu na primeira Sprint do ano, a temporada de 2023 continuou. A Red Bull Racing e Max Verstappen continuaram a vencer corridas. Mas, depois do Grande Prémio do Canadá, percebemos que a Aston Martin e a Mercedes têm sido os rivais mais ferozes de Max Verstappen.

Três equipas a chegarem-se perto da Red Bull Racing

Apesar de Verstappen ter negado, aproximou-se dos adversários nas condições que se fizeram sentir em Montreal, com a chuva a fazer uma aparição, num circuito que não seria dos melhores para a Mercedes, devido às características do seu carro. George Russell não terminou, mas Lewis Hamilton foi ao pódio. Já a Aston Martin, trouxe atualizações no Canadá, que se espera que resultem mais nos próximos grandes prémios. Alonso, no Canadá, terminou em segundo.

Já a Ferrari, no Canadá beneficiou da estratégia montada para colocar ambos os carros nos cinco primeiros, Leclerc quarto e Carlos Sainz quinto, mas a verdade é que os carros da marca italiana estiverem num ritmo extremamente competitivo, com ambos a perderam apenas cerca de um segundo para o segundo classificado, Fernando Alonso, nas últimas trinta voltas do Grande Prémio do Canadá.

Três equipas a chegarem-se perto da Red Bull Racing após o Canadá é algo que deixa um 'gosto na boca' diferente à chegada à Austria. Haverá batalha pela vitória ou será mais uma corrida de 'o show do Max'?

Novidades na Williams e na McLaren

Alex Albon esteve em grande plano no Grande Prémio do Canadá. O piloto da Williams terminou entre os dez primeiros. A equipa britânica sabia que tinha um carro competitivo com as melhorias introduzidas no monolugar número 23, mas precisava de posição em pista, depois de uma qualificação menos bem conseguida. Assim sendo, Alex Albon, numa estratégia de apenas uma paragem nas boxes levou o FW45 até à sétima posição. Agora, na Austria, Logan Sargeant vai ter as mesmas atualizações de Albon. Espetativas estão em alta para a equipa liderada por James Vowles.

Depois das atualizações terem colocado "o carro na posição expectável no início do ano", Andrea Stella e a equipa da McLaren voltam a trazer novidades para a Austria. As novidades no MCL60 devem ser 'escoadas' ao longo das próximas três corridas. Depois de terem colocado os dois carros nos pontos no Mónaco, a Mclaren nunca mais pontuou, apesar de ter impressionado nas qualificações.