A sexta ronda do Campeonato do Mundo de F1 foi cancelada devido ao mau tempo que se faz sentir da região do Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, depois de reunião entre a F1, o Presidente da FIA, as autoridades italianas, o Presidente da Região da Emília Romagna e o Automóvel Clube de Itália, "a comunidade da F1 manda os seus pensamentos a todas as pessoas e comunidades afetadas pelo eventos recentes na região. Queremos também fazer tributo às equipas de emergência que estão a fazer de tudo para ajudar os mais necessitados".

"Esta decisão foi tomada porque não há condições para manter os nossos adeptos, as nossas equipas e o nosso pessoal em segurança. É a decisão correta e responsável a tomar devido à situação que se encontra a região e as cidades da região", explica no comunicado a F1.

A F1 tinha dado instruções ao pessoal do paddock, que estava a montar as garagens e as unidades de hospitalidade, para abandonar o circuito nesta terça-feira à tarde, por precaução, devido à ameaça de inundações provocadas pelo rio Santerno.

Também foram dadas instruções para que não regressassem ao local na quarta-feira. Algumas equipas também optaram por transferir o seu pessoal para outros hotéis. Surgiram tvárias imagens e vídeos nas redes sociais que mostravam que o paddock de apoio e o paddock da televisão tinham sido invadidos pela água. Hoje de manhã, o paddock das categorias de suporte da F1 estava inundado.