Pérez, que saiu da segunda posição da grelha de partida, deixou o monegasco Charles Leclerc, autor da pole position, no segundo lugar, a cerca de 4,4 segundos. O campeão mundial e líder do campeonato, Max Verstappen, completou o pódio da primeira Sprint da temporada.

Verstappen fez toda a prova com a lateral esquerda do seu Red Bull danificada devido a um toque com George Russell, que arrancou melhor e conquistou o terceiro lugar ainda na primeira volta. Yuki Tsunoda foi o único a não terminar a corrida, com um acidente que obrigou à entrada do 'safety-car' em pista.

No final, e após a luta com Russell, Verstappen demonstrou-se extremamente desagradado, afirmando aos microfones da F1 que não percebe "porque têm de correr tanto risco na primeira volta. Não faz sentido. Mas ainda fomos terceiros e somámos pontos importantes”.

Logan Sargent, depois de um embate forte na Sprint Shootout, não correu esta Sprint, pois a Williams não reparou o seu monolugar a tempo de participar. Amanhã corre-se a corrida principal, também com Charles Leclerc na pole position.