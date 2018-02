O médio do Marítimo Fábio Pacheco afirmou hoje que o objetivo da equipa passa por desinquietar o Benfica e aproveitar as oportunidades no jogo de sábado, da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os madeirenses estão mais motivados, após o triunfo caseiro diante do Vitória de Guimarães (3-2), e esperam dar seguimento com um resultado positivo no Estádio da Luz.

"Nenhuma equipa é invencível. O Benfica na Luz, com o estádio cheio, vai estar sempre empolgado de início ao fim e sabemos que é difícil os travar, mas, com esta vitória, estamos muito mais inspirados e podemos trazer pontos", sublinhou, em conferência de imprensa, realizada após o primeiro treino semanal.

Fábio Pacheco acredita que a instabilidade nos 'encarnados' pode vir a aumentar se não marcarem cedo, ainda mais com a pressão da luta pelo título, o que pode ser aproveitado pelo Marítimo.

"O Benfica pode estar por cima em algumas partes, mas o jogo tem 90 minutos e nós vamos ter períodos de jogo em que teremos oportunidades e é aí que teremos de aproveitar. Quando estivermos por cima no jogo, criar intranquilidade no Benfica e chegar à frente com perigo", acrescentou.

Após nove jogos sem vencer no campeonato, os 'verde rubros' conseguiram quebrar o ciclo negativo que durava há mais de dois meses e Fábio Pacheco aproveitou para salientar a diferença que faz na semana de trabalho.

"É muito importante trabalhar sobre vitórias. Vínhamos de uma fase não muito positiva, mas estávamos a trabalhar bem e sabíamos que, continuando com o nosso trabalho, mais cedo ou mais tarde, (a vitória) iria aparecer. Com os três pontos, é uma semana muito mais alegre para trabalhar", referiu.

Os insulares estão agora a quatro pontos do quinto lugar, ocupado pelo Rio Ave, mas a Europa não é tema de conversa no balneário.

"O nosso objetivo é jogo a jogo. O maior objetivo era a manutenção o mais rápido possível e conseguimos agora ultrapassar os 30 pontos. Vamos tentar conquistar os três pontos, jogo a jogo, e, no final, veremos", comentou Fábio Pacheco.

O Marítimo defronta o Benfica, no Estádio da Luz, no sábado, com o apito inicial marcado para as 18:15.