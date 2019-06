O ‘juiz’ da associação de Leiria, de 36 anos e internacional desde 2015, vai estrear-se em jogos oficiais de seleções seniores, depois de ter orientado três particulares, num encontro em que terá Paulo Soares e Rui Teixeira como assistentes e João Capela como quarto árbitro.

A Irlanda do Norte lidera o agrupamento, com seis pontos em dois jogos, mais três do que Alemanha, com um jogo, e Holanda, com dois, enquanto a Estónia está no quarto lugar, sem pontos em um jogo, tal como a Bielorrússia, que já fez dois jogos.