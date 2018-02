O AkzoNobel está a tentar estar fora dos Doldrums já no fim de semana, aplicando todos os esforços em ser o primeiro a sair da zona de calmarias.

A equipa do AkzoNobel está agora mais a sul da frota, e começa a apanhar a brisa do oeste - isto pode indicar que já passaram o pior, os ventos ligeiros e incertos ​​que são comuns nessa zona. Mas quem será o melhor a ultrapassar esta difícil zona, onde grandes formações de nuvens produzem um clima hiper-localizado, ainda não é claro.

Os primeiros vencedores foram o AkzoNobel, o Brunel e o Turn the Tide on Plastic. Os dois últimos estão posicionados a oeste, mais distantes, enquanto AkzoNobel está agora (13:00 UTC) mais ao sul, cerca de 60 milhas a norte do equador.

"Cada informação de posição é agora muito importante", diz Nico Lunven, navegador do Turn the Tide on Plastic. "Estamos nesta área de vento complicada, por isso é fundamental perceber que vento os outros barcos apanham, e com isso entendermos o que está a acontecer. Não nos estamos a sair muito mal ... terceiro, atrás do Akzo e Brunel".

Uma das equipas mais frustradas será o MAPFRE, que parece ter uma nuvem que os persegue, mantendo as condições ligeiras e variáveis, enquanto os seus adversários continuam a progredir. "Navegamos na transição e fizemos muitas mudanças nas velas toda a noite", disse Louis Sinclair. "Ficámos presos numa zona sem vento e muitos outros barcos passaram por nós com pressão, eu tenho a certeza de que agora estamos na parte de trás da frota. Ainda há tantas transições pela frente, e Auckland ainda está muito longe ... o truque é não ficar muito contente quando estamos na frente ou muito triste quando nos atrasamos, apenas continuar a navegar".

No caso de alguém achar que isto vai passar rápido, a navegadora do Scallywag, Libby Greenhalgh, diz que são esperados vários dias de tempo instável até que a frota apanhe os ventos que os vão empurrar para a Nova Zelândia. "A próxima semana vai ser difícil, intercalando com uma boa brisa do oeste, mas, em última instância, há um elemento de sorte necessário", escreveu Greenhalgh no blog. "Estamos a dar o máximo para superar essa zona de ventos ligeiros e entrar rapidamente nos ventos de oeste. Como sempre, há variáveis que não controlamos e uma vez que apontamos para o sul com ventos ligeiros, só precisamos de aproveitar ao máximo".

Este será o mantra para toda a frota durante o fim de semana, seja lá o que for, aproveite ao máximo.

6ª etapa - Classificação geral - Sexta-feira, 16 de fevereiro (Dia 9) - 13:00 UTC

1 - AkzoNobel - distância até ao final - 2489,79

2 - Brunel +33,83

3 - Turn the Tide on Plastic +52,67

4 - Sun Hung Kai / Scallywag +66,82

5 - Dongfeng Race Team +68,79

6 - MAPFRE +76,77

Vestas 11th Hour Racing - Não participa