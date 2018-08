O gigante tecnológico Facebook adquiriu os direitos para transmitir em direto as partidas do principal campeonato espanhol de futebol nas próximas três temporadas em oito países asiáticos, nos quais os utilizadores podem ver os jogos de forma gratuita.

O acordo, cujas verbas não foram divulgadas, começará na primeira jornada do campeonato espanhol 'La Liga', na sexta-feira, e "será possível ver os 380 jogos da primeira liga do campeonato espanhol de futebol de forma gratuita no Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, Nepal, Maldivas, Sri Lanka e Paquistão", segundo um comunicado da organização do campeonato espanhol.

"Este acordo marca o início de uma nova era na transmissão de eventos desportivos, conseguindo assim a 'La Liga' e os seus clubes estar mais perto que nunca dos adeptos", lê-se ainda no comunicado, citado pela agência de notícias espanhola Efe.