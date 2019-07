"O clube está a crescer, está a começar praticamente do zero. Foram semanas muito produtivas, precisamos de mais tempo, mas vamos estar seguramente prontos para as competições. Ao fim de 25 anos afastados da I Liga, temos de ter os pés bem assentes na terra. O primeiro grande objetivo é consolidar o Famalicão na I Liga e a partir dai não pomos limites", disse o técnico.

João Pedro Sousa, que na época passada era adjunto de Marco Silva no Everton, equipa que concluiu a Liga inglesa no oitavo lugar, e na temporada que agora se inicia assumirá pela primeira vez a função de treinador principal, falava aos jornalistas na festa de apresentação da equipa sénior do Famalicão, num parque urbano desta cidade do distrito de Braga.

A duas semanas de se estrear na I Liga, o Famalicão apresentou-se aos adeptos com 20 reforços e sete jogadores que transitam da época passada.

Depois de ter oficializado a chegada de vários jogadores ao longo dos últimos dias, a principal novidade da noite foi a apresentação de João Neto, médio ofensivo brasileiro, de 16 anos, que chega a Famalicão vindo do Sporting de Braga e que foi anunciado como "jovem promessa".

Já o jogador que recebeu o maior aplauso da noite foi o avançado Feliz, de 30 anos, que cumprirá a sexta época consecutiva ao serviço dos famalicenses.

Questionado sobre com quantos jogadores pretende trabalhar, o técnico apontou o número 24 e destacou que pretende uma "estreita ligação com a equipa sub-23", frisando que "muitos atletas" dessa formação "treinarão com os seniores com frequência".

"Acredito que esta é uma equipa com futuro e teremos ambição. A exigência dos nossos adeptos - e o Famalicão é único - não é fator de pressão, pelo contrário, é motivador", disse João Pedro Sousa.

Os minhotos estreiam-se no principal escalão do futebol português em 10 de agosto, um sábado, no recinto do Santa Clara, isto depois de na época 2018/19 terem ficado no segundo lugar da II Liga, atrás do Paços de Ferreira.

O regresso à I Liga acontece depois da última passagem ter acontecido em 1993/94.