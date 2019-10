Os famalicenses regressam assim às vitórias, depois da primeira derrota na última jornada frente ao FC Porto, com golos de Toni Martinez e de Anderson. O Gil Vicente reduziu nos minutos finais através de Sandro Lima.

O Gil Vicente entrou para esta partida com a intenção de tentar sair dos últimos lugares da tabela e à procura da vitória que foge desde a primeira jornada (frente ao FC Porto). A tarefa acabou por não ser concretizada e os barcelenses continuam sem conseguir conquistar qualquer ponto fora de portas.

O Famalicão, por outro lado, entrou em campo à procura do regresso aos triunfos, depois da derrota no Dragão. Algo que aconteceu e permitiu à formação da casa alcançar o FC Porto, que empatou na Madeira frente ao Marítimo, e ficar a dois pontos do líder Benfica.

O Gil Vicente acabou por entrar melhor na partida, contrariando qualquer tendência de favoritismo atribuída ao Famalicão, conseguindo criar algumas oportunidades de perigo e condicionando os ataques da equipa famalicense.

A primeira oportunidade de perigo aconteceu aos cinco minutos, exatamente para a formação de Barcelos. Kraev apareceu isolado, deixando para trás Vaná, mas acabou por não conseguir rematar para a baliza.

Entretanto, e com o decorrer do jogo, o Famalicão começou a organizar o sistema de jogo, conseguindo assim chegar com mais facilidade junto da baliza de Denis.

O golo do Famalicão, depois de algumas ameaças, acabou por acontecer aos 21 minutos por intermédio de Toni Martinez. O jogador da equipa famalicense regressou ao onze depois de no último jogo ter dado lugar a Anderson. Após um cruzamento na direita, e depois de uma grande confusão na área gilista, o espanhol apareceu oportuno e colocou a bola dentro da baliza.

O Gil Vicente reagiu e Kraev tentou por diversas vezes o empate. Aos 36 minutos o jogador búlgaro, num livre frontal, atirou a bola que acabou por rasar a barra.

Aos 41 minutos, os gilistas reclamaram uma grande penalidade por uma suposta falta sobre o avançado Naidji. Nos protestos, o treinador Vítor Oliveira acabou por ser expulso.

Naidji acabou por voltar a protagonizar novo lance de perigo, desta feita aos 45 minutos, a poucos segundos do intervalo, com uma cabeçada colocada que obrigou Vaná a uma defesa aparatosa.

Para o segundo tempo, as duas equipas entraram mais lentas e cautelosas, obrigando a um jogo mais morno e equilibrado.

Centelles, aos 75 minutos, rematou à baliza do Gil, fazendo a bola rasar o poste, e três minutos depois, Fernando Fonseca evitou que Fábio Martins conseguisse encostar para a baliza deserta.

O segundo golo acabou por surgir aos 80 minutos, numa altura em que os famalicenses assumiam por completo o controlo do jogo. Centelles saiu em contra-ataque, deixou a bola para o recém-entrado Anderson, que, à saída de Denis, rematou para o fundo das redes.

A partir desse momento, João Pedro Sousa limitou-se a gerir o resultado, uma tarefa que não foi cumprida na perfeição visto que o Gil Vicente conseguiu reduzir já bem perto do apito final, por intermédio de Sandro Lima.

O Gil Vicente pressionou nos minutos finais, mas sem efeito, e a vitória acabou por não fugir ao Famalicão.

(Artigo atualizado às 23:22)