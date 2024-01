Chiquinho (45+1 minutos) e Jhonder Cádiz (66) marcaram os golos dos minhotos, que vinham de seis partidas sem triunfar no campeonato e não venciam fora de casa desde a primeira jornada, há cinco meses, quando bateram o Sporting de Braga.

Com a vitória, o Famalicão subiu ao sétimo lugar da I Liga, com 22 pontos, enquanto o Casa Pia, que terminou o encontro reduzido a 10 elementos, por expulsão do guarda-redes Ricardo Batista (86 minutos), é nono, com 19.