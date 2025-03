Em encontro da 27.ª jornada da prova, os 'canarinhos', que somaram o quarto jogo sem vencer, até começaram melhor e adiantaram-se aos 15 minutos, por Begraoui, na conversão de uma grande penalidade, tendo os 'dragões', que alcançaram a segunda vitória consecutiva, igualado ainda na primeira metade, com um penálti anotado por Samu, aos 45, enquanto Rodrigo Mora, aos 64, consumou a reviravolta.

Com este triunfo, o FC Porto fecha a 27.ª jornada na terceira posição, com 56 pontos, os mesmos do Sporting de Braga, quarto, e a seis do Benfica, segundo e com menos um jogo, enquanto o Estoril é nono, com 36.